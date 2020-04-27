«Живу будто с японским мафиози»: дочь Толкалиной рассказала о новом опыте, полученном в самоизоляции

Единственной дочери актрисы Любови Толкалиной — 19-летней Марии поневоле пришлось освоить новую профессию — парикмахера. Она выложила пост в своем профиле в Instagram, где рассказала подписчикам, что побрила своего жениха Никиту налысо, так как все салоны красоты сейчас закрыты, а волосы у молодого человека растут очень быстро.

«Делала я это первый раз в жизни… Процесс стрижки вышел из-под контроля… Теперь ощущение, что живу, как минимум, с японским мафиози», — рассказала Мария.

Девушка также добавила, что самоизоляция дает свои плоды, и у нее уже потихоньку начинает ехать крыша. Также Мария поинтересовалась у подписчиков, кто следующий готов записаться к ней на стрижку?

Instagram @welcometomaria

Пользователи похвалили Марию и добавили, что точно также справляются дома сами.

«Молодец! Мы тоже сами стрижемся!»

«Недавно так сына подстригла»;

«Маша на все руки мастерица!»

«Мари, это сейчас самая популярная стрижка сезона, причем, и некоторые девочки не гнушаются», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Толкалина показала редкий архивный снимок Марии.