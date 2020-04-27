«Живу будто с японским мафиози»: дочь Толкалиной рассказала о новом опыте, полученном в самоизоляции
Девушка решила попробовать себя в роли парикмахера и показала, что из этого вышло.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: Instagram @welcometomaria
Единственной дочери актрисы Любови Толкалиной — 19-летней Марии поневоле пришлось освоить новую профессию — парикмахера. Она выложила пост в своем профиле в Instagram, где рассказала подписчикам, что побрила своего жениха Никиту налысо, так как все салоны красоты сейчас закрыты, а волосы у молодого человека растут очень быстро.
«Делала я это первый раз в жизни… Процесс стрижки вышел из-под контроля… Теперь ощущение, что живу, как минимум, с японским мафиози», — рассказала Мария.
Девушка также добавила, что самоизоляция дает свои плоды, и у нее уже потихоньку начинает ехать крыша. Также Мария поинтересовалась у подписчиков, кто следующий готов записаться к ней на стрижку?
Пользователи похвалили Марию и добавили, что точно также справляются дома сами.
«Молодец! Мы тоже сами стрижемся!»
«Недавно так сына подстригла»;
«Маша на все руки мастерица!»
«Мари, это сейчас самая популярная стрижка сезона, причем, и некоторые девочки не гнушаются», — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Толкалина показала редкий архивный снимок Марии.
Читайте также
52%
-0.22 80.76
0.51
Нашли ошибку?