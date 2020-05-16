🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 мая, убывающая Луна в знаке Рыб способствует переменам к лучшему.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 мая, убывающая Луна в знаке Рыб призывает многих сконцентрироваться на своем внутреннем я. Кто-то благодаря этому сможет отыскать ответы на давно терзающие вопросы, а кто-то изменится в лучшую сторону.
♈ Овен
Почему плач и слезы считаются чем-то плохим, если они помогают нам выпустить токсичные эмоции и выразить то, что нельзя сказать словами? Забудьте о том, что говорят другие и правилах, которые вас просили соблюдать. Если они больше не подходят для вас, вы просто выросли из них. Следующая глава вашей жизни требует, чтобы вы приняли все происходящее и не стыдили себя за это. Это первый шаг к обретению себя.
Космический совет: позвольте себе поплакать, если это необходимо.
♉ Телец
Давайте поговорим о фальшивом позитиве: о том, что мы должны казаться счастливыми все время, независимо от того, что переживаем внутри. Главный минус этого в том, что мы осознано отвергаем определенные части своей личности, чтобы поддерживать видимость благополучия. Насколько это относится к вам, Тельцы? Сегодня вы должны задуматься, что говорит вам гнев. Найдите безопасный способ выразить его.
Космический совет: найдите безопасный способ выразить свой гнев.
♊ Близнецы
Суть границ в том, чтобы обуздать ваше движение и не позволить упасть. Однако время от времени границы нужно менять, Близнецы. Откройтесь Вселенной и позвольте ей провести вас по новому пути. Вы вступаете в новый этап своей жизни, который станет синонимом свободы. Прощание со старым также означает, что вы найдете новые алмазы, скрытые глубоко внутри вас. Нарушайте свои собственные правила и делайте то, чего никогда не делали прежде. Вы узнаете о себе много нового в процессе!
Космический совет: настало время меняться и делать то, чего никогда не делали прежде.
♋ Рак
Тот факт, что вы безвылазно сидите дома, не означает, что вам нельзя выглядеть красиво. Возможно, уже не будет лучшего времени, чтобы поэкспериментировать со своими ритуалами наведения красоты. Изучите новые способы, ведь их число почти бесконечно! Слова Луизы Хей для дополнительной мотивации: «Я освобождаюсь от старых привычек и люблю себя безоговорочно».
Космический совет: поэкспериментируйте со своими ритуалами наведения красоты.
♌ Лев
«Цель искусства, — считает Аристотель, — показать не внешний вид вещей, а их внутреннее значение». Думайте о своих творениях как о продолжении вашей личности, Львы. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что люди хотели бы услышать, расскажите историю, которая кажется интересной вам. Поделитесь честным рассказом о вашей борьбе и победах, смехе и слезах.
Космический совет: честно расскажите свою историю борьбы и побед.
♍ Дева
Когда мы пребываем в растерянности, мы склонны доверять людям, причастным к «высшим силам» — экстрасенсам, священникам, шаманам и так далее. Но бывают времена, когда соединиться с божественным источником необходимо еще глубже. Сейчас у вас есть прямая горячая линия с ним, и это то, о чем вам нужно помнить в каждый момент, Девы. Найдите минутку побыть в одиночестве и помедитировать. В тишине вы найдете ответы на свои вопросы.
Космический совет: все ответы скрыты внутри вас.
♎ Весы
Когда вы окажетесь в неприятной ситуации, осторожно выбирайтесь из нее, а не подливайте масла в огонь. «Спокойствие» — ваше слово дня на сегодня, Весы. Обдумывание реальных масштабов бедствия поможет вам понять преувеличенность триггеров. Помните, когда нам больно, мы часто раним других. Думайте о последствиях каждого действия и не забывайте о сострадании, даже когда проявить его трудно.
Космический совет: следите за своими поступками и постарайтесь никого не обидеть.
♏ Скорпион
Если перемены — единственная постоянная вещь, то откуда это сопротивление? Настройтесь на то, что говорит ваше сердце, Скорпион. Слушая его, вы поймете, что все происходит для вашего блага. Но, прежде чем войти в новое, уделите хотя бы минуту словам благодарности за все пережитое в прошлом. В том числе за неприятные воспоминания. Способность прощать помогает освободить место для хороших вещей, происходящих в вашей жизни.
Космический совет: способность прощать исцелит вас.
♐ Стрелец
В одно время в отношениях участвуют, как и должно быть, два человека, а в другое — четверо. Каждый надевает на себя маску и притворяется кем-то другим. Узнайте больше о своей маске, Стрельцы. Она может давать вам ощущение безопасности, но в то же время мешать увидеть и услышать ваше истинное я. Сегодня позвольте себе сказать второй половинке то, что у вас на уме и в сердце. Это не только освободит вас, но и даст отношениям возможность трансформироваться.
Космический совет: наберитесь мужества для разговора о своих слабостях.
♑ Козерог
Легко судить других на основе наших предвзятых представлений или говорить грубости, потому что мы чувствуем себя сбитыми с толку. Вы знаете, что требует настоящей смелости? Проявление безусловной любви. Сегодня слушайте больше, чем говорите. Выражайте любовь, а не судите. Будьте лучом солнца в мире, который заполнен темными облаками.
Космический совет: сегодня постарайтесь слушать, а не говорить.
♒ Водолей
Вас несколько раз бросали наедине с проблемами под весьма сомнительные оправдания. Вы уже давно видели тревожные знаки. Вселенная хочет, чтобы сегодня вы честно ответили себе на вопрос: это любовь или временная страсть? Вы хотите быть с тем, кто будет рядом с вами в болезни и здравии. Поверьте, что достойны этого и перестаньте соглашаться на меньшее.
Космический совет: хватит соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете.
♊ Рыбы
Привет, нарушителям спокойствия! Вы находитесь в авангарде всех перемен не просто так. Помните, что вы вдохновляете людей, просто будучи самим собой. Так что оставайтесь прежним и доверяйте своему пути. В любом случае, стать одним из маглов никогда не входило в ваши планы. Скоро вас могут снова попросить пройти по мятежному пути. Рискните — это даст великолепные результаты.
Космический совет: правила должны неукоснительно соблюдать только новички.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая.
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