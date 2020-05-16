Также опрос помог выявить, представители какой профессии ведут наиболее невыразительную сексуальную жизнь.

Британские ученые выяснили, мужчины каких профессий активнее всех в постели

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

Фермеры чаще всего занимаются сексом в сравнении с представителями других профессий. Об этом со ссылкой на результаты исследования компании Lelo UK сообщает Mirror Online.

В ходе опроса социологи поговорили с двумя тысячами мужчин и женщин разных профессий. Среди фермеров 33% опрошенных признались, что занимаются сексом как минимум раз в день. При этом 67% фермеров уверены, что их работу в спальне можно считать превосходной.

За ними в списке лидеров расположились архитекторы: 21% из опрошенных занимается сексом ежедневно. Замкнули тройку лидеров парикмахеры: 17% из них заявили о ежедневной интимной близости.

А вот самыми неактивными в постели оказались журналисты: 20% представителей этой профессии рассказали, что занимаются сексом всего раз в месяц.

Как отмечает «Экономика сегодня», немного к другим выводам пришли ученые из университета Манчестера. По их данным, хуже всего в постели проявляют себя офисные работники, сотрудники полиции, неуспешные представители творческих профессий и спортсмены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в каком возрасте женщины сильнее всего хотят секса. Исследование провели ученые из Университета Техаса в Остине.

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