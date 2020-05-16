Женщина родила двойняшек от разных мужчин после измены мужу

Жительница Китая родила двойню от разных мужчин после измены мужу. Как сообщает Daily Mail, подобный уникальный случай может произойти только раз на десять миллионов беременностей.

Это редкое явление имеет термин «суперфекундация» и сравнительно часто встречается у собак и кошек. Согласно научному описанию, «сверхоплодотворение» двух или более яйцеклеток одного овуляционного периода происходит сперматозоидами различных мужских особей.

«Матери необходимо произвести две яйцеклетки вместо одной в один месяц, чтобы получились двойняшки. Во-вторых, ей необходимо за короткое время успеть вступить в половой контакт с несколькими мужчинами», — пояснили китайские специалисты.

Стоит отметить, что о предательстве благоверной «счастливый отец» узнал только после проведения обязательного в Поднебесной ДНК-теста для детей.

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