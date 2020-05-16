Протоиерея Дмитрия Смирнова, госпитализированного в Коммунарку, подключили к ИВЛ

Протоиерей Дмитрий Смирнов, которого госпитализировали в Коммунарку с подозрением на COVID-19, находится на аппарате ИВЛ.

Священнослужитель является настоятелем храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи столичных церквей. Он частый гость на телевезионных и радиопрограммах. Многие его высказывания приводили к общественному резонансу.

Например, ранее он заявлял о том, что благодаря коронавирусу «эгоизм стал ужиматься, и вместо него активизируется волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».

Также широкое обсуждения получили его слова о россиянках, живущих в гражданском браке. Батюшка сравнил их с «бесплатными проститутками».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что протоиерей Смирнов предложил создать организацию для сохранения девственности.