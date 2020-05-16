«С приветом была» — соседи о петербурженке, выпавшей из окна вместе с дочкой
Погибших 39-летнюю мать и пятилетнего ребенка обнаружили под окнами многоэтажки.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Петербурге
Камеры сняли, как иномарка сбила велосипедиста на «зебре» в Петербурге
Сиделку скончавшейся актрисы Аллы Мещеряковой обвинили в краже
Момент падения автомобиля в Фонтанку в Петербурге попал на видео
Почему самолет «Зенита» внезапно вернулся в аэропорт вылета — ответ авиакомпании
Видео: Почему мигранты собрались у консульства Узбекистана в Петербурге?
В «Ленэнерго» назвали причину обысков в офисе компании
В Петербурге мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана
Любовные разборки по-петербургски: драка из-за девушки закончилась стрельбой
Брак или халатность? Как из-за аппарата ИВЛ погибли пять пациентов с COVID-19
Хронология событий: как врачи во время пожара в больнице Святого Георгия спасали пациентов
Загоревшиеся в Москве и Петербурге аппараты ИВЛ были произведены на одном заводе
Из-за пожара в больнице Петербурга погибли четверо, причина смерти пятого устанавливается
Число жертв пожара в красногорском хосписе увеличилось до 11
Загоревшийся в петербургской больнице аппарат ИВЛ, из-за которого погибли пять пациентов, был новым
По факту гибели пациентов при пожаре в петербургской больнице возбудили уголовное дело
Четверо погибших при пожаре в больнице в Петербурге могли отравиться угарным газом
Все погибшие в больнице Святого Георгия в Петербурге имели диагноз COVID
Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Тела погибших матери и дочки обнаружили под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия.
Инцидент произошел в Калининском районе Северной столицы. Утром у одного из жилых домов были найдены трупы 39-летней женщины и пятилетней девочки. Известно, что погибшая разведена и у нее есть еще один ребенок, который в настоящий момент проживает у бабушки.
По словам соседей, погибшая женщина проживала в их доме около четырех лет. Одна из жительниц многоэтажки рассказала, что за несколько дней до трагедии умершая вела себя странно. Она молча стояла в коридоре с ребенком на руках и на вопрос: «Все ли в порядке?» — ответила, что они просто смотрят — кто входит, и кто выходит.
«Баба с приветом была. К нам недавно запулилась. Я ее вытаскивал. Под наркотиками или… Не пьяная», — рассказал еще один жилец дома.
Полгода назад погибшая начала стучаться в чужую квартиру с криками «откройте дверь». При этом, по словам очевидцев, на ней были только куртка, нижнее белье и сапоги.
«Видимо под наркотиками. От нее не пахло. Два телефона у нее дорогих мы заметили», — сказала соседка.
В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru писал, что женщина, вылечившаяся от коронавируса, покончила с собой в Ставропольском крае.
Читайте также
54%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?