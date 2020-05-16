Погибших 39-летнюю мать и пятилетнего ребенка обнаружили под окнами многоэтажки.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Тела погибших матери и дочки обнаружили под окнами многоэтажки в Санкт-Петербурге. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия.

Инцидент произошел в Калининском районе Северной столицы. Утром у одного из жилых домов были найдены трупы 39-летней женщины и пятилетней девочки. Известно, что погибшая разведена и у нее есть еще один ребенок, который в настоящий момент проживает у бабушки.

По словам соседей, погибшая женщина проживала в их доме около четырех лет. Одна из жительниц многоэтажки рассказала, что за несколько дней до трагедии умершая вела себя странно. Она молча стояла в коридоре с ребенком на руках и на вопрос: «Все ли в порядке?» — ответила, что они просто смотрят — кто входит, и кто выходит.

«Баба с приветом была. К нам недавно запулилась. Я ее вытаскивал. Под наркотиками или… Не пьяная», — рассказал еще один жилец дома.

Полгода назад погибшая начала стучаться в чужую квартиру с криками «откройте дверь». При этом, по словам очевидцев, на ней были только куртка, нижнее белье и сапоги.

«Видимо под наркотиками. От нее не пахло. Два телефона у нее дорогих мы заметили», — сказала соседка.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщина, вылечившаяся от коронавируса, покончила с собой в Ставропольском крае.

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