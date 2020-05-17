Балерина выложила в сторис в Instagram изысканное блюдо.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова решила продемонстрировать подписчикам, чем она питается в самоизоляции. Она выложила в сторис в Instagram красивое блюдо, которое ей приготовила домработница Лола. Балерина восхитилась кулинарными умениями своей помощницы и, конечно же, поспешила похвастаться своей трапезой в социальных сетях.

«Люди, смотрите, что мне приготовила Лола. Ни в какие рестораны ходить больше не надо. Вот яйцо пашот с салатными листьями, с чаем. Два вареных яйца уже не катят», — рассказала балерина.

Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова добавила, что, питаясь такими блюдами можно не беспокоиться за свою фигуру и всегда оставаться стройными.

«Это произведение искусства», — прокомментировала балерина.

В конце видео Анастасия пообещал сфотографировать сей кулинарный шедевр.

Интересно, увидят ли фанаты балерины блюда ее собственного приготовления?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова вышла на улицу в нижнем белье, прикрывшись котом.

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