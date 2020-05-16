СК РФ проверяет сообщения о невыплатах компенсаций медикам в 10 регионах
Доследственные проверки начались после появления соответствующих материалов в СМИ в Иркутской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской и ряде других областей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / sledcom.ru; Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Более чем в 10 регионах России следователи начали проверки сообщений о невыплатах денежных компенсаций медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом. Как сообщается на официальном сайте СКР, соответствующее поручение руководителям региональных следственных управлений дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
После появления в СМИ материалов о невыплате сотрудникам больниц и служб скорой помощи положенных доплат проверки проходят в Иркутской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Новгородской, Кемеровской и Орловской областях, в Краснодарском крае, в Кабардино-Балкарии и ряде других регионов.
«В рамках доследственных проверок следователи принимают меры к незамедлительному погашению задолженностей, оценивают доводы о неполучении в полном объеме денежных компенсаций медицинскими работниками, изучают финансовую и иную документацию, касающуюся порядка начисления денежных средств, опрашивают должностных лиц, ответственных за производство выплат», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Кроме того, Следственный комитет продолжает постоянно мониторить информационное пространство на предмет выявления информации о нарушении прав медиков и готов незамедлительно принимать соответствующие меры реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о жалобах на отсутствие коронавирусных доплат от врачей скорой помощи во Владимирской области, а также от мурманских медиков. Сообщалось также об увольнении главврача больницы в Калужской области, где доплаты врачам составили 27 рублей.
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