Следственные органы начали проводить проверку по факту задержек выплат медработникам.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Работники Лакинской подстанции скорой помощи во Владимирской области не получают дотации за работу с инфицированными коронавирусом пациентами.

«Господин губернатор Сипягин пишет в своем блоге, что все получили. Докладываем вам и просим помощи в распространении, что это полная ложь, никаких выплат мы не получали», — сетует водитель скорой помощи.

Персонал подстанции, помимо прочего, задается вопросом — облагаются ли подоходным налогом федеральные надбавки. По словам работников «скорой», в бухгалтерии удерживают с них традиционные 13%.

«Я фельдшер, мне на карту перевели 15 тысяч рублей, моей коллеге — 10 тысяч. В квитанции идет строчка „коронавирус“ — 500 рублей, остальные деньги просто на карту. За что мы получили — не знаем», — заявляют медики.

В настоящий момент известно, что следственные органы начали проводить проверки по факту задержек в выплатах доплат медработникам в Рязанской и Владимирской областях за оказание помощи инфицированным коронавирусом. Об этом сообщают управления СК РФ по регионам.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, врачам, работающим с пациентами с COVID-19 в стационарах, будут доплачивать по 80 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей в месяц. Младшему медицинскому персоналу в стационарах — 25 тысяч рублей в месяц.

Владимир Путин раскритиковал чиновников, манкирующих социальные выплаты. 11 мая во время обращения к гражданам президент обратил внимание на то, что около половины российских медиков до сих не получили федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом. Он поручил выплатить деньги до 15 мая. Регионы уже получили для этого средства из федерального центра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач скорой помощи из Мурманской области пожаловался на отсутствие доплат.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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