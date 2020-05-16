Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Врачи пожаловались на маленькие дотации за работу с инфицированными коронавирусом пациентами.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков, Зураб Джавахадзе , Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 в Калужской области уволился после жалоб медиков на низкие выплаты за работу с инфицированными коронавирусом пациентами. Ряд местных СМИ опубликовал обращение сотрудников медучреждения, в котором говорится о доплате в 27 рублей.

Как сообщил РИА Новости заместитель главы регионального Минздрава Илья Соваков, главврач больницы, осознав ошибку, подал заявление об уходе по собственному желанию.

«Сегодня уже исполняющий обязанности главврача связался с коллективом, была проведена достаточно большая работа, достигнуто полное взаимопонимание», — сказал Илья Соваков.

В Минздраве Калужской области подчеркнули, что врачи больницы для решения данного вопроса могли обратиться на специализированную горячую линию. В настоящий момент сотрудники медучреждения получили все положенные дотации, согласно поручению президента РФ Владимира Путина.

Врачам, работающим с пациентами с COVID-19 в стационарах, будут доплачивать по 80 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей в месяц. Младшему медицинскому персоналу в стационарах — 25 тысяч рублей в месяц

Владимир Путин раскритиковал чиновников, манкирующих социальные выплаты. 11 мая во время обращения к гражданам президент обратил внимание на то, что около половины российских медиков до сих не получили федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом. Он поручил выплатить деньги до 15 мая. Регионы уже получили для этого средства из федерального центра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин поручил контролировать дополнительные выплаты медработникам.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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