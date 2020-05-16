Врач скорой помощи из Мурманской области пожаловался на отсутствие доплат
По словам медика, условия работы на региональных подстанциях просто ужасные.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Врач скорой помощи города Кола Мурманской области пожаловался на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом пациентами. Помимо прочего, медик обратил внимание на ужасные условия работы на региональных подстанциях.
По словам мужчины, дотации в полном объеме никто из работников скорой помощи не получил.
«Выплат за работу с COVID-19 в полном объеме так и не выплачено — кому 2000 рублей, а кому 8000 рублей», — рассказал врач.
Медик отмечает, что использованные после визитов к пациентам с коронавирусом защитные костюмы свалены в одну кучу в помещениях. Для последующих выездов бригад руководство выдает рваную после стирки спецодежду. Водителям автомобилей скорой помощи в северных условиях, по словам врача, платят до 35 тысяч рублей в месяц.
Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, врачам, работающим с пациентами с COVID-19 в стационарах, будут доплачивать по 80 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей в месяц. Младшему медицинскому персоналу в стационарах — 25 тысяч рублей в месяц.
Владимир Путин раскритиковал чиновников, манкирующих социальные выплаты. 11 мая во время обращения к гражданам президент обратил внимание на то, что около половины российских медиков до сих не получили федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом. Он поручил выплатить деньги до 15 мая. Регионы уже получили для этого средства из федерального центра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей.
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