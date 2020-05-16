Дочь Екатерины Климовой покорила публику трогательной песней из кинофильма
Елизавета Хорошилова посвятила композицию любимой маме.
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Фото, видео: Instagram @khrsh.lv, @klimovagram
Актриса Екатерина Климова — эталон женственности, красоты и обаяния в современном мире. Фолловеры звезды ежедневно одаривают любимицу сотнями комплиментов в социальных сетях и искренне поражаются, как такая красотка умудряется одна воспитывать четверых детей.
На этот вопрос Климова неоднократно отвечала в многочисленных интервью, заявляя, что в первую очередь чувствует себя мамой, а потом актрисой. Однако поклонники звезды не перестают преклоняться перед ее удивительной способностью совмещать гастроли и семейную жизнь.
За бесконечную любовь, теплоту, внимание и поддержку Екатерину публично поблагодарила ее старшая дочь — Елизавета Хорошилова. Девушка опубликовала в сторис видеозапись, где трогательно и проникновенно исполняет песню «За все спасибо, добрый друг…» из кинофильма «Мы из будущего». Композиция была выбрана неслучайно: Климова сыграла в драме одну из главных ролей.
«Посвящаю тебе, @klimovagram», — подписала ролик Лиза и поставила смайлик сердечко.
Екатерина Климова — российская актриса театра и кино. За всю карьеру снялась более чем в 50 картинах, однако наибольшую популярность звезде принесли ленты «Мы из будущего» и «Мы из будущего 2», где Климова сыграла роль военной медсестры Нины Поляковой.
Несмотря на постоянные гастроли и перелеты, Екатерине удалось родить и воспитать четверых детей. Правда, от трех разных супругов. От первого брака с Ильей Хорошиловым у актрисы осталась дочь Елизавета. От союза с актером Игорем Петренко — сыновья Матвей и Корней. Третьим мужем звезды стал коллега по цеху — Гела Месхи. В этом браке у пары родилась дочь Бэлла.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что сегодня творится в личной жизни Екатерины Климовой и почему она рассталась с третьим супругом.
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