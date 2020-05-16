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Дочь Пескова и Навки записала трогательное обращение к родителям, госпитализированным с COVID-19

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Светлана Александрова
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На видео пятилетняя Надя читает стихотворение о семье и посылает папе и маме в больницу воздушные поцелуи.

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Фото, видео: Instagram @tatiana_navka

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пятилетняя дочка фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова записала видеообращение к родителям, госпитализированным с коронавирусом. На записи, которой Навка поделилась со своими подписчиками в Instagram, Надя выразительно читает трогательное стихотворение о планете Земля, на которой живет ее семья. Завершается оно объяснением, почему мы никогда не упадем с летящего в космическом пространстве шара.

«Нас притяженье держит магнитное Земли и крепкий, прочный стержень родной моей семьи», — декламирует девочка и посылает папе с мамой воздушные поцелуи.

«Папа, мама, я вас люблю!» — говорит Надежда.

Instagram @tatiana_navka

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Дмитрий Песков и Татьяна Навка были госпитализированы 12 мая в связи с ухудшением состояния. Тесты на COVID-19 у обоих дали положительные результаты. В своем Instagram Навка написала, что переносит заболевание легче, чем муж, и уже поправляется, но и у Пескова благодаря стараниям врачей «все идет хорошо».

Тема:
Эпидемия коронавируса
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