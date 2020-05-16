Тело ребенка со следами механического удушения было обнаружено в машине его отца в хуторе Тавричанка Егорлыксого района.

Пятилетнего мальчика в Ростовской области убил сработавший стеклоподъемник авто

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Пятилетний ребенок задохнулся насмерть в автомобиле отца в Ростовской области. Тело мальчика со следами механического удушения было обнаружено 14 мая в легковой машине в хуторе Тавричанка Егорлыксого района, сообщает портал Rostoday.com со ссылкой на Telegram-канал «Че по Ростову».

По предварительной информации, отец ребенка оставил малыша в машине без присмотра. Позднее ребенка нашли придавленным автомобильным стеклом. Неизвестно, по какой причине сработал стеклоподъемник в тот момент, когда мальчик просунул голову в окно.

Известно, что ребенок проживал в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, случившееся — несчастный случай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как десятилетний житель Томска тайком взял ключи от папиного джипа и покатал младшую сестру.

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