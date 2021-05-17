День Пелагеи-Заступницы: Как 17 мая вернуть покой и гармонию в семью?

Православные христиане 17 мая чтят память Пелагеи-Заступницы. В народе праздник также называют Днем баклушников, поскольку в этот день раньше было принято заготавливать древесину под баклуши — деревянные ложки.

История праздника

Пелагея жила в III веке в городе Тарсе Киликийской области Малой Азии. Она воспитывалась в языческой семье, но, услышав от знакомых христиан проповедь об Иисусе Христе, уверовала в Бога и решила на всю жизнь сохранить невинность.

Даже когда сам сын императора Диоклетиана решил жениться на ней, Пелагея отказала, объяснив свое решение тем, что обручена с сыном божиим.

Несмотря на родительские запреты, святая покровительница крестилась. Позже за свою веру она была сожжена в раскаленном медном воле.

Молодые девушки верили, что Пелагея обладала магической силой, поэтому молились ей. Святая считалась покровительницей всех невинно обиженных.

Что можно делать 17 мая

Традиционно, 17 мая было принято дарить друг другу подарки. Верующие обменивались добрыми словами и угощали друг друга. Считалось, что те, кто не сделает этого, привнесут в семью горесть и разлад. Одним из самых распространенных вариантов подарка были расписные ложки, которые считались символом богатства и гармонии в семье.

Также, чтобы в доме всегда царил покой, было необходимо помочь всем нуждающимся, подать милостыню на улице или накормить голодающих. Вечер было принято проводить в узком кругу близких людей.

Что нельзя делать 17 мая

Считается, что 17 мая есть высокий риск получить травму, поэтому нужно быть осторожнее с огнем, а также колющими и режущими предметами. По возможности ими лучше не пользоваться.

Кроме того, на праздник запрещено стричь ногти — в народе верили, что таким образом можно лишиться своего крепкого здоровья.

Не рекомендовано в этот день ругаться и грубить окружающим. Люди верили, что в жизни тех, кто нарушит запреты, начнется черная полоса, которая долго не закончится.

Приметы 17 мая

Много майских жуков — к засухе;

Слышно пение кукушки — к хорошей погоде;

Нет утренней росы — к перемене погоды;

Спряталось солнце — к долговременным осадкам.

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