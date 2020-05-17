🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Успокойтесь, Раки. В жизни есть нечто поважнее, чем принести домой большую зарплату. Ваша одержимость работой может стать причиной страданий в других сферах вашей жизни. Карты напоминают о важности баланса. Нет ничего лучше, чем заканчивать день, пробуя мамино рагу, или слушать рассказ подруги о ее недавнем свидании.

Близнецы, немного флирта еще никому не помешало. Когда вы в последний раз испытывали влюбленность или чувствовали симпатию со стороны? Хватит делать вид, что вы сильные и независимые. Пришло время показать противоположному полу, что вы не только надежный и добросовестный коллега, но и привлекательный знакомый, перед которым сложно устоять.

Тельцы, некоторые вещи в нашей жизни действительно предопределены. Однако не забывайте о силе свободной воли, которая позволяет менять ход событий и уклоняться от ранее намеченного маршрута. Перестаньте играть короля или королеву драмы. Ваши жалобы никому не нужны. Возьмите себя руки и двигайтесь дальше с высоко поднятой головой.

Овны, это правда, что вам больно, но как долго вы будете испытывать эту боль? Знайте, что негативные эмоции оказывают вредное влияние на ваше психическое, эмоциональное и физическое здоровье. Чтобы абстрагироваться от всех проблем, займитесь медитацией: закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и поймайте дзен. Вам необходимо расслабиться.

♌ Лев

Львы, внимательно изучите свои убеждения и шаблоны мышления. Постарайтесь отбросить стереотипы, которые мешают вам реализовать свой творческий потенциал. Если вы начнете заниматься любимым делом, то вскоре поймете, что можете достичь всего, о чем мечтаете, в том числе продвинуться по карьерной лестнице.

Космический совет: постарайтесь выработать новые модели поведения.

♍ Дева

Девы, сегодня звезды вам советуют посвятить день самоанализу. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь из них урок, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить свое положение в глазах окружающих людей. Скорее всего, сегодня у вас будет наблюдаться всплеск активности.

Космический совет: используйте свободное время с пользой.

♎ Весы

Весы, каждый день, вставая с кровати, вы думаете о том, что начнете новую жизнь. Но что-то мешает вам реализовать задуманное. Попробуйте сначала решиться на небольшие перемены. Например, разработайте новую программу тренировок и начните ежедневно заниматься спортом. Летом вы скажете себя спасибо за то, что позаботились о фигуре заранее.

Космический совет: уделите время физическим нагрузкам.

♏ Скорпион

Скорпионы, если вам хочется помечтать, сделайте это. Никакой продуктивной работы сегодня все равно не выйдет. Воображение то и дело стремится увлечь ваше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.

Космический совет: займитесь визуализацией желаемого.

♐ Стрелец

Стрельцы, если у вас есть крыша над головой, еда на тарелке и хотя бы несколько людей, которые любят вас, то вы уже счастливы. Мы принимаем все это как должное, но именно эти мелочи определяют нашу жизнь. Поблагодарите Вселенную за то, что уже имеете, и увидите, как вскоре все ваши «богатства» преумножатся. Космический совет: научитесь довольствоваться малым.

♑ Козерог

Козероги, не торопите других людей. Если вы видите, что им необходимо время, чтобы принять взвешенное решение, дайте его им. То, что вы работаете для достижения одной и той же цели, не означает, что вы всегда будете единодушны. Необходимо учитывать полярные точки зрения и принимать во внимание индивидуальные особенности окружающих.

Космический совет: не будьте категоричны.

♒ Водолей

Что, если ваши собственные ожидания отягощают вас, Водолеи? Каждый раз при общении вы ждете определенного поведения от человека и огорчаетесь, если он начинает действовать вразрез с вашими представлениями. Запомните, в этой жизни невозможно все спланировать. Иногда важно уметь приспосабливаться и импровизировать.

Космический совет: перестаньте мучить себя завышенными ожиданиями.

♊ Рыбы

Рыбы, не исключено, что сегодня вы будете крайне чувствительны, впечатлительны и в большой степени склонны к обидам, чем обычно. В связи с этим рекомендуется отложить заключение важных сделок и решение бизнес-вопросов. Велика вероятность, что интуиция вас подведет и вы ошибетесь.

Космический совет: откажитесь от бизнес-встреч.