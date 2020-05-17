Всегда на передовой: почему профессия медсестры больше, чем просто работа
Именно младшие медики первыми приходят на помощь заболевшим: встречают инфицированных и берут анализы. Как и на поле боя, подвергая себя смертельному риску.
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Фото, видео: РИА Новости / ANDREU DALMAU; 5-tv.ru
12-го мая мы отметили международный праздник медсестры. В России начала XX века мы знаем о сестрах милосердия. Этой работы не чурались даже члены императорской семьи.
Каждый ветеран Великой Отечественной с теплотой вспоминает «сестричек», которые выносили раненых с поля боя.
А прямо сейчас наши медсестры первыми принимают на себя удар коварного и опасного врага. Ведь именно они на протяжении всего срока лечения находятся рядом с пациентом.
Так что это даже не профессия, это призвание. Кирилл Сергеев расскажет подробнее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что утверждены новые правила выплат компенсаций медикам за работу с коронавирусом.
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