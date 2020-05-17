Всегда на передовой: почему профессия медсестры больше, чем просто работа

Именно младшие медики первыми приходят на помощь заболевшим: встречают инфицированных и берут анализы. Как и на поле боя, подвергая себя смертельному риску.

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Фото, видео: РИА Новости / ANDREU DALMAU; 5-tv.ru

12-го мая мы отметили международный праздник медсестры. В России начала XX века мы знаем о сестрах милосердия. Этой работы не чурались даже члены императорской семьи.

Каждый ветеран Великой Отечественной с теплотой вспоминает «сестричек», которые выносили раненых с поля боя.

А прямо сейчас наши медсестры первыми принимают на себя удар коварного и опасного врага. Ведь именно они на протяжении всего срока лечения находятся рядом с пациентом.

Так что это даже не профессия, это призвание. Кирилл Сергеев расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что утверждены новые правила выплат компенсаций медикам за работу с коронавирусом.

Полезная информация:

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