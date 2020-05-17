Путин назвал специалистов, в которых нуждается Россия

Наряду с медицинским персоналом в нашей стране сейчас важно готовить специалистов, которые будут заниматься высокими технологиями в области генетики. Это веление времени.

Биотехнологии развиваются стремительно. И уже сейчас необходимо выстроить систему подготовки кадров. Об этом в четверг Владимир Путин говорил на онлайн-совещании. Необходимо сохранить фундаментальность нашего образования. Ту самую надежную базу, заложенную с советских времен. И постепенно внедрять передовые методы обучения.

К реализации программы развития генетических технологий в России приступили в апреле прошлого года. Она рассчитана на восемь лет вперед.

«Речь идет о самых разных областях — от медицины и сельского хозяйства до промышленности и энергетики, где генетические технологии открывают колоссальные возможности. И мы должны их использовать в наших интересах, в интересах наших граждан, формировать, наращивать собственный научный и технологический потенциал. В том числе по масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Еще одна стратегическая задача — вдохновить подрастающее поколение стать первопроходцами в сфере генетики. Буквально со школьной скамьи. Опыт центра «Сириуса» показывает — у школьников немало интересных идей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин раскрыл идею создания образовательного центра «Сириус», которому предвещали крах.