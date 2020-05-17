Количество заразившихся COVID-19 в России на 17 мая281 752 человек! Число погибших — 2 631!

Замыкание, брак или человеческий фактор: как иностранные СМИ стали смаковать трагедию в больнице Святого Георгия в Петербурге

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В Минпромторге предостерегли от поспешных выводов по поводу причин пожара в лечебном учреждении.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

И еще одно доказательство того, что против нас развязана гнусная информационная война. Иностранные СМИ с радостью ухватились за новость 12 мая о происшествии в больнице Святого Георгия в Петербурге.

Там произошло возгорание аппаратов ИВЛ под названием «Авента-М». В результате погибли пять пациентов. Аналогичный инцидент произошел 9 мая в Москве, погиб один человек. Эти ИВЛ были произведены на Уральском приборостроительном заводе. Следственный комитет уже ведет там проверку.

«Росздравнадзор» приостановил использование на территории страны аппаратов, произведенных с 1 апреля этого года. Ведомство проверяет качество и условия их эксплуатации. Сейчас на территории России установлены 43 тысячи аппаратов ИВЛ, к ним подключены чуть больше полутора тысяч больных с коронавирусом. Так что резерв есть и очень внушительный. Приборы «Авента» прошли все необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой. За восемь лет поставок нареканий к аппаратам не было.

«С учетом того, что это реанимация там постоянно находились медицинские работники, которые лично приняли меры и к обесточиванию, и к выводу больных, находящихся на ИВЛ. Каких-либо нареканий не имеется ни к ним, ни к сотрудникам МЧС. Отрабатываются все версии. Назначен ряд экспертиз», — сказал Александр Клаус, руководитель главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

В Минпромторге попросили не делать поспешных выводов, а дождаться заключения экспертизы. Дело в том, что ИВЛ не мог внезапно загореться, так как он обладает высокой «энергозащищенностью».

По предварительным данным, виной всему могло стать банальное короткое замыкание. Так вот, возвращаясь к информационным атакам. После трагической гибели пациентов в клиниках немецкий журнал Spiegel опубликовал статью под названием «Пожароопасная помощь». Журналист из Германии не гнушается иронизировать над трагедией — в какую же статистику смертей попадут сгоревшие пациенты — от COVID-19 или от пожара. Такая вот немецкая аналитика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему профессия медсестры больше, чем просто работа.

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