Российская эстрадная певица Валерия опубликовала фото в провокационном наряде в Instagram. 52-летняя звезда примерила образ «девочки-подростка»: собрала волосы в пучок и надела твидовый костюм, состоящий из розового жакета и мини-юбки. Выбранная одежда подчеркнула стройную фигуру исполнительницы и, в частности, ее длинные ноги.

Валерия не захотела как-то комментировать прошедшую съемку. Вместо этого она решила обратиться к хейтерам, которые, по ее мнению, точно найдут, к чему придраться. Исполнительница оставила множество ироничных хештегов в подписи посту, тем самым высмеяв беспочвенные нападки пользователей.

»#чайнешешнадцать #выжемать #иэтатудаже #юбкузабыланадеть #чемстаршеженщинатемкорочеюбка», — говорится в комментарии артистки к публикации.

К слову, данным приемом раньше часто пользовалась актриса Кристина Асмус. Предвосхищая возможные комментарии, она оставляла множество хештегов под фотографиями и, вместо критики, пост звезды вызывал у юзеров только улыбку.

Instagram @valeriya

Подобная реакция подписчиков наблюдалась и на снимок Валерии. В комментариях они оценили ее чувство юмора и восхитились ее фигурой.

«Валерия, Вы перманентная красавица, очень крутая самоирония!»

«О, все мои любимые хештеги в наличии! А фотосессия просто потрясающая!»

«А что сочинять то? Такие ноги — только в такие мюли и только с таким платьем! Вы прекрасны и ваши тонкие частоты могут воспринимать такие же прекрасные люди, как Вы!» — восторгались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерию перепутали с Аллой Пугачевой.