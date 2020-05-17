Под новым снимков артистка оставила множество хештегов, в которых отразила наиболее популярные негативные комментарии пользователей.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @valeriya

Российская эстрадная певица Валерия опубликовала фото в провокационном наряде в Instagram. 52-летняя звезда примерила образ «девочки-подростка»: собрала волосы в пучок и надела твидовый костюм, состоящий из розового жакета и мини-юбки. Выбранная одежда подчеркнула стройную фигуру исполнительницы и, в частности, ее длинные ноги.

Валерия не захотела как-то комментировать прошедшую съемку. Вместо этого она решила обратиться к хейтерам, которые, по ее мнению, точно найдут, к чему придраться. Исполнительница оставила множество ироничных хештегов в подписи посту, тем самым высмеяв беспочвенные нападки пользователей.

»#чайнешешнадцать #выжемать #иэтатудаже #юбкузабыланадеть #чемстаршеженщинатемкорочеюбка», — говорится в комментарии артистки к публикации.

К слову, данным приемом раньше часто пользовалась актриса Кристина Асмус. Предвосхищая возможные комментарии, она оставляла множество хештегов под фотографиями и, вместо критики, пост звезды вызывал у юзеров только улыбку.

Instagram @valeriya

Подобная реакция подписчиков наблюдалась и на снимок Валерии. В комментариях они оценили ее чувство юмора и восхитились ее фигурой.

«Валерия, Вы перманентная красавица, очень крутая самоирония!»

«О, все мои любимые хештеги в наличии! А фотосессия просто потрясающая!»

«А что сочинять то? Такие ноги — только в такие мюли и только с таким платьем! Вы прекрасны и ваши тонкие частоты могут воспринимать такие же прекрасные люди, как Вы!» — восторгались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерию перепутали с Аллой Пугачевой.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:53
«Жди меня»: Деми Роуз принарядилась для неизвестного возлюбленного
7:42
Зачем Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа — мнение Пушкова
7:34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
7:34
День Пелагеи-Заступницы: Как 17 мая вернуть покой и гармонию в семью?
7:30
Нечистая сила? Почему кошки неожиданно начинают в доме кричать
7:18
Как в России планируют удержать авиацию в воздухе

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок