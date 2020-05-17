Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с коронавирусом

Заслуженный артист РФ, известный юморист Михаил Вашуков госпитализирован с диагнозом коронавирус. Сообщается, что у исполнителя поражены 65% легких.

61-летний комик родился в поселке Всеволожский Ленинградской области. Огромную популярность и любовь зрителей Михаил Вашуков приобрел после съемок в юмористическом шоу «Кривое зеркало». Там он выступал в дуэте с еще одним куплетистом Николаем Бандуриным.

В больнице во время пандемии коронавируса побывали уже множество отечественных знаменитостей: Лев Лещенко, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, Татьяна Васильева, Александр Васильев и другие.

12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка госпитализированы в связи с ухудшением состояния. Тесты на COVID-19 у обоих дали положительные результаты. В своем Instagram фигуристка написала, что переносит заболевание легче, чем муж, и уже поправляется.

За рубежом дела обстоят не лучше. Там COVID-19 обнаружили у британского премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза.

Ранее 5-tv.ru писал, что протоиерея Дмитрия Смирнова, госпитализированного в Коммунарку, подключили к ИВЛ.