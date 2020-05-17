У исполнителя поражены 65% легких.

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Заслуженный артист РФ, известный юморист Михаил Вашуков госпитализирован с диагнозом коронавирус. Сообщается, что у исполнителя поражены 65% легких.

61-летний комик родился в поселке Всеволожский Ленинградской области. Огромную популярность и любовь зрителей Михаил Вашуков приобрел после съемок в юмористическом шоу «Кривое зеркало». Там он выступал в дуэте с еще одним куплетистом Николаем Бандуриным.

В больнице во время пандемии коронавируса побывали уже множество отечественных знаменитостей: Лев Лещенко, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, Татьяна Васильева, Александр Васильев и другие.

12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка госпитализированы в связи с ухудшением состояния. Тесты на COVID-19 у обоих дали положительные результаты. В своем Instagram фигуристка написала, что переносит заболевание легче, чем муж, и уже поправляется.

За рубежом дела обстоят не лучше. Там COVID-19 обнаружили у британского премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза.

Ранее 5-tv.ru писал, что протоиерея Дмитрия Смирнова, госпитализированного в Коммунарку, подключили к ИВЛ.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:26
«Запреты не для мужчин»: Сын Седоковой «предал» маму из-за любви к мучному
9:14
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован с коронавирусом
9:13
Почему западные СМИ полагают, что Россия занижает смертность от коронавируса
8:50
Каннибала выпустили из тюрьмы в Германии из-за коронавируса — видео
8:41
«Тропикана женщина»: Скучающая в самоизоляции Лобода мечтает заняться спортом
8:30
Когда стоит бояться повышения температуры тела?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Каким знакам зодиака золотые украшения могут принести несчастья?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок