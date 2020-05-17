Первый опыт вождения карапуза детской машиной певец опубликовал в сторис в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Еще совсем маленький сын певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодаренко — Майкл уже начал проявлять интерес к автомобилям. На кадрах годовалый малыш сидит в электрической машине и с упоением крутит руль в разные стороны. Однако сдвинуться с места Майклу не удалось, хотя, кажется, большего ему и не нужно было.

Машина малыша в этот момент мигала и светилась, что доставляло ребенку восторг.

«У тебя там дискотека?» — поинтересовался певец.

Instagram @vladtopalovofficial

Когда малыш закончил свое развлечение, он умело вылез из кабины и пошел заниматься своими делами.

Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились 25 октября 2018 года, в декабре этого же года у супругов родился сын Майкл.

Недавно телеведущая неосторожно высказалась на тему домашнего насилия, а также обратилась к девушкам с вопросом: «А что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?». За такие слова Регина подверглась большому количеству хейта, а журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». Влад Топалов заступился за жену, дав понять обидчикам, что за каждое оскорбление они будут отвечать лично.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко поставила точку в скандале с домашним насилием.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:56
Когда в Подмосковье частично снимут ограничения?
13:48
Разместивший фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка» назвал свою выходку стебом
13:36
Будущий Шумахер: годовалый сын Топалова и Тодоренко сел за руль — видео
13:24
Стеша Маликова показала трогательное детское фото с родителями
13:15
Пухляш из клипа Little Big попал в список Forbes
13:02
Замыкание, брак или человеческий фактор: как иностранные СМИ стали смаковать трагедию в больнице Святого Георгия в Петербурге

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок