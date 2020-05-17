Будущий Шумахер: годовалый сын Топалова и Тодоренко сел за руль — видео
Первый опыт вождения карапуза детской машиной певец опубликовал в сторис в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial
Еще совсем маленький сын певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодаренко — Майкл уже начал проявлять интерес к автомобилям. На кадрах годовалый малыш сидит в электрической машине и с упоением крутит руль в разные стороны. Однако сдвинуться с места Майклу не удалось, хотя, кажется, большего ему и не нужно было.
Машина малыша в этот момент мигала и светилась, что доставляло ребенку восторг.
«У тебя там дискотека?» — поинтересовался певец.
Когда малыш закончил свое развлечение, он умело вылез из кабины и пошел заниматься своими делами.
Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились 25 октября 2018 года, в декабре этого же года у супругов родился сын Майкл.
Недавно телеведущая неосторожно высказалась на тему домашнего насилия, а также обратилась к девушкам с вопросом: «А что ты сделала, чтобы муж тебя не бил?». За такие слова Регина подверглась большому количеству хейта, а журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». Влад Топалов заступился за жену, дав понять обидчикам, что за каждое оскорбление они будут отвечать лично.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко поставила точку в скандале с домашним насилием.
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