Четверо неизвестных ворвались ночью в автосервис в Выборгском районе и похитили оттуда железный ящик.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Четверо неизвестных ворвались ночью в автосервис в Выборгском районе Санкт-Петербурга и похитили оттуда железный ящик. Однако сотрудник компании дал злоумышленникам отпор.

В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент происшествия. На кадрах видно, как нарушители, схватив добычу, собирались сесть в свой BMW и спокойно уехать. Но внезапно на них из автосервиса прямо через двери вылетел отечественный автомобиль (предположительно, марки «Жигули») и врезался в иномарку.

К сожалению, несмотря на ДТП, грабителям удалось скрыться.

В настоящий момент четверку налетчиков и их автомобиль разыскивают правоохранители. Известно, что двое из них получили травмы — не исключены переломы конечностей или таза. На правой стороне машины должны быть заметны повреждения.

Известно, что после этого в больницу в городе Всеволожск со множественными травмами за медицинской помощью обратился 35-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства получения им травм устанавливаются. Полицейские рассматривают версию причастности госпитализированного гражданина к вышеуказанному происшествию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Gelandewagen протаранил столб на севере Москвы.

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