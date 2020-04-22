Видео: Gelandewagen протаранил столб на севере Москвы
В результате ДТП на Ленинградском проспекте иномарка серьезно пострадала. О водителе и пассажирах машины информация пока не поступала.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На севере столицы Gelandewagen протаранил столб. Авария произошла на Ленинградском проспекте. В результате ДТП иномарка получила серьезные повреждения. О водителе и пассажирах машины информация пока не поступала. В пресс-службе московского управления ГИБДД сообщили, что водитель скрылся с места ДТП.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пьяная компания на иномарке «собирала знаки и светофоры» в Петербурге. В погоню за нарушителями пустились несколько водителей и сдали их полиции.
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