Новолуние и тригон Солнца с Сатурном. Что сулят планеты знакам зодиака с 18 по 24 мая?

На будущей неделе — с 18 по 24 мая — человечество ожидает Новолуние и лунное затмение, что привнесет некоторые перемены в жизнь. Об этом, а также о других аспектах влияния планет на события на Земле, на своем YouTube-канале рассказала известный астролог Алена Никольская.

По ее словам, следует обратить внимание на дни с 21 по 23 мая. В этот промежуток с четверга по субботу нужно быть очень аккуратными, потому что возрастет риск ошибок и неприятностей.

«И вплоть до конца мая можно ожидать либо очень сильный прилив жизненных сил, либо наоборот — суматоху, препятствия», — предупредила астролог.

Расположение планет в первой половине недели принесет оптимизм и подарит удачу в любых небольших перемещениях. Также это время будет очень успешным для воздушных и огненных знаков зодиака. Первая группа: Близнецы, Весы и Водолей. А вторая: Овен, Лев и Стрелец. Вторая половина недели будет удачной для земных и водных знаков: Тельца, Девы и Козерога, а также Рака, Скорпиона и Рыб, заметила Никольская.

«Но в течение всей недели будет сложно оценивать объективно ситуацию, и не всегда вы сможете быть в полном контакте с реальностью. Вас будет уводить в мечты, поэтому будьте осторожны. Может быть самообман, иллюзии и разные неприятные истории. Поэтому лучше это время посвятить обучению», — посоветовала астролог.

Вторая половина недели способствует общению. Однако, подчеркнула Никольская, у всех вокруг будет желание приукрасить действительность, поэтому следует быть бдительными.

В понедельник, по ее мнению, не стоит загружать себя работой. Также следует воздержаться от дурных мыслей, иначе они могут испортить и последующие дни.

Вторник, 19 мая, идеально подойдет для завершения дел, которые вы начали. Но нужно будет все перепроверять, чтобы избежать ошибок. Зато в среду нас ожидают приятные перемены, связанные с переходом главного небесного светила в другой знак.

«Солнце перейдет в Близнецы. И сразу оно будет делать тригон с нашим многострадальным Сатурном. Это время хорошо для работы с проблемными задачами, особенно, если к решению своего вопроса вы сможете подключить начальство или официальных лиц. Плюс этот аспект способствует дисциплине и взаимоотношениям с руководством», — напомнила Никольская.

Также, по ее словам, в середине недели добавится терпения и спокойствия. Однако нужно будет внимательно отнестись к вопросам долга, обязательств и сроков.

Четверг можно разнообразить мелкими покупками, но не стоит посвящать этот день серьезным вложениям и приобретениям. Для этого больше подойдет пятница.

«В этот день можно отправиться за покупками, но только если они не очень бьют по вашему кошельку. Потому что в пятницу у нас Новолуние, а все крупные покупки, сделанные в конце лунного цикла, обычно служат недолго или оказываются некачественными», — пояснила астролог.

Последний день рабочей недели вновь принесет смену положения планет: Солнце пойдет на соединение с ретроградной Венерой. Это значит, по словам эксперта, что нужно пересмотреть все свои важные дела и определиться с приоритетами.

«Плюс у нас еще и Новолуние. Его кульминация будет только 5 июня. Поэтому сейчас крайне важно продумывать все шаги, особенно, если это касается финансовой сферы. Сейчас важно пересмотреть свои ценности и в работе, и в отношениях, отбросить то, что вам не нужно», — рекомендовала Никольская.

Выходные способствуют физической активности. Также завершать неделю следует в бодром расположении духа, так как это способствует успешному финалу в начатых делах и помогает оставаться на плаву.

«В субботу и воскресенье вам нужно быть твердыми и решительными. Особенно если это касается каких-то запутанных ситуаций. Не сдавайтесь, держитесь своей точки зрения. И, пожалуйста, никакого нытья и уныния. Все будет хорошо! Особенно, если вы доводите дело до конца», — заключила астролог.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог Алена Никольская рассказала, каких сюрпризов ждать в мае.