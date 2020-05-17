Никас Сафронов признался, что у него был секс с Натальей Ветлицкой

Известный российский художник Никас Сафронов признался на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», что у него был секс с поп-звездой 1990-х Натальей Ветлицкой.

«Я никогда это нигде особенно не озвучивал, но было, действительно, была такая история в начале 90-х», — подтвердил Сафронов.

По его словам, познакомился он с певицей на вечеринке, после которой она пришла к нему домой. Там все и случилось.

«Причем не я был инициатором, скорее она», — уточнил художник.

Хотя обстановка тогда, по его словам, была свободная.

«Мы всегда готовы искуситься, были бы искушаемые», — добавил Сафронов.

Он рассказал, что это была «короткая история», всего две-три встречи, и влюблен в Ветлицкую он не был. Потом Никас познакомил артистку с одним своим богатых знакомых, которому она очень нравилась, он увез ее в ресторан, и больше Сафронов с ней не общался.

«Вы знаете, она милый человек, прекрасный человек, замечательный, творческий, тонкий. И она потом уехала, я знаю, в Индию. Мы больше с ней не общались никогда, у нас не было никаких проблем, скандалов и так далее», — закончил свой рассказ художник.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, последние 15 лет Наталья Ветлицкая живет в Испании. Недавно 55-летняя артистка сообщила, что переболела коронавирусом, и заявила, что испанские власти сильно преувеличивают опасность.