Россия — это отдельная цивилизация и для ее сохранения необходимо развивать высокие технологии. Об этом заявил Владимир Путин в эфире еженедельной программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — цитирует главу государства ТАСС.

Владимир Путин отметил, что базой, на которой будет развиваться страна, должны стать искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина и образование. По словам президента, нужно обращать внимание на достижения других стран в области высоких технологий, но при этом не забывать о собственных и грамотно их использовать.

«У нас бы никогда не было своих высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров. Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но нам нужно опираться в самом широком смысле слова на те достижения, которые были достигнуты еще прошлыми поколениями», — сказал Владимир Путин.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент России отмечал острую необходимость подготовки в стране специалистов, которые будут заниматься высокими технологиями в области генетики.