Ученые уверены: к планированию беременности важно подойти ответственно не только с точки зрения здоровья мамы, но и с расчетом на будущее малыша.

Как родить настоящего гения? Назван идеальный месяц для зачатия детей

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

Специалисты Национального бюро исследований дали ценные рекомендации парам, мечтающим зачать и родить здорового и умного малыша.

По мнению ученых, при правильном планировании беременности, можно «запрограммировать» ребенка на счастливую и безбедную жизнь. Так, одним из ключевых факторов, влияющих на судьбу наследника, являются его умственные способности. В связи с чем было проведено масштабное исследование, в результате которого был выделен единственный месяц в году, в котором рождается больше всего умных детей.

Мой ребенок — настоящий гений!

Согласно полученным данным, идеальный месяц для зачатия ребенка — декабрь, так как большую успеваемость показывают дети, рожденные в сентябре под знаком Девы.

Ведущие нумерологи также подтверждают выводы ученых. Оказалось, что код этого знака зодиака — число 9, указывающее на выдающиеся интеллектуальные способности и быструю смекалку.

Характер и лучшие стороны Девы

Ребенок-Дева с самого младенчества радует родителей. Он послушен и чрезвычайно любознателен. От сверстников отличается любовью к обучению, дисциплинированностью и ответственностью. В его дневнике вы не найдете двоек, а лишь пятерки с многочисленными плюсами и благодарности от педагогов.

Взрослых представителей знака Девы можно охарактеризовать, как реалистов, готовых бороться с неудачами, покорять вершины и достигать успеха в карьере. Они довольно прагматичны и точно знают, чего хотят, что, безусловно, открывает перед ними широкие горизонты.

Зачастую окружающие побаиваются Дев за их педантичность и излишний перфекционизм, который может трансформироваться в маниакальные идеи. Но это — лишь предрассудки. На самом деле эти люди умеют держать себя в руках и продумывать шаги заранее, что также важно в современных реалиях, пишет Femmie.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как подобрать имя для будущего ребенка по знаку зодиака.

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