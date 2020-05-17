Любовь Толкалина не в силах сдержать слез из-за смерти любимого питомца

По словам артистки, ее кошка была для нее как «сестра».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Актриса театра и кино Любовь Толкалина потрясена смертью любимой кошки и не в силах сдерживать слезы. Как призналась артистка подписчикам в Instagram, домашний питомец породы сфинкс по кличке Сатиша был для нее «боевой подругой».

42-летняя женщина пояснила, что кошка была названа «в честь богини мудрости и искусств индийского пантеона Сарасвати, потому что родилась с ней в один день».

«Карантин решил вернуть меня в детство по-взрослому… и я реву, как в детстве… Все, кто привязан к домашним питомцам, меня поймут. Здесь в деревне к смерти относятся просто — Бог дал, Бог взял. Она была — человек. Сестра. Она была кошачья богиня. Сама Красота Изящество и Мудрость.....так получилось, что все картинки с ней у меня улыбасные… Она ушла в свет», — подписала она фото коллаж с Сатишей.

Instagram @tolkalinaliuba

Подписчики поддержали ее и рассказали свои истории.

«Животные делают один раз нам больно, когда уходят от нас навсегда»

«Ой, это очень тяжело. Они нам преданны, живут рядом, смотрят в глаза и понимают все наши слова, но не могут сказать как им больно».

«Да, это очень тяжело, держитесь, у меня моему котику Барсику тоже 17 лет будет в декабре, как подумаю и уже плачу».

В апреле у американской певицы Кэти Перри умерла ее любимая кошка — 15-летняя Китти Перри, которая даже «поучаствовала» в одном из клипов хозяйки.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 знака зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальными событиями

Последние новости

0:41
Медперсонал больницы в Коммунарке получил обещанные надбавки
0:24
«С комплексами жить классно»: Шишкова нестандартно ответила на вопросы фанаток
0:03
День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»: почему 18 мая можно бить баклуши?
23:44
«Брить или не брить»: жена Олега Газманова задумалась, нужна ли борода супругу
23:26
Любовь Толкалина не в силах сдержать слез из-за смерти любимого питомца
23:09
Бельгийские медики устроили «коридор позора» премьеру за игнорирование пандемии

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, чьи гороскопы редко совпадают с реальными событиями
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок