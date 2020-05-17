Любовь Толкалина не в силах сдержать слез из-за смерти любимого питомца

Актриса театра и кино Любовь Толкалина потрясена смертью любимой кошки и не в силах сдерживать слезы. Как призналась артистка подписчикам в Instagram, домашний питомец породы сфинкс по кличке Сатиша был для нее «боевой подругой».

42-летняя женщина пояснила, что кошка была названа «в честь богини мудрости и искусств индийского пантеона Сарасвати, потому что родилась с ней в один день».

«Карантин решил вернуть меня в детство по-взрослому… и я реву, как в детстве… Все, кто привязан к домашним питомцам, меня поймут. Здесь в деревне к смерти относятся просто — Бог дал, Бог взял. Она была — человек. Сестра. Она была кошачья богиня. Сама Красота Изящество и Мудрость.....так получилось, что все картинки с ней у меня улыбасные… Она ушла в свет», — подписала она фото коллаж с Сатишей.

Instagram @tolkalinaliuba

Подписчики поддержали ее и рассказали свои истории.

«Животные делают один раз нам больно, когда уходят от нас навсегда»

«Ой, это очень тяжело. Они нам преданны, живут рядом, смотрят в глаза и понимают все наши слова, но не могут сказать как им больно».

«Да, это очень тяжело, держитесь, у меня моему котику Барсику тоже 17 лет будет в декабре, как подумаю и уже плачу».

В апреле у американской певицы Кэти Перри умерла ее любимая кошка — 15-летняя Китти Перри, которая даже «поучаствовала» в одном из клипов хозяйки.