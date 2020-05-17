Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в жестком ДТП в Курганской области

Два легковых автомобиля лоб в лоб столкнулись в Куртамышском районе Курганской области. Как стало известно 5-tv.ru, на 16 километре автодороги местного значения «Куртамыш — село Советское» произошло ДТП с участием Renault Logan и ВАЗ 2114.

Пострадали семь человек, в том числе три ребенка. Шесть человек, включая двух детей, в результате ДТП погибли. Единственный выживший ребенок госпитализирован в Куртамышскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Личности жертв смертельной аварии устанавливаются.

На месте работают правоохранители. Сотрудники ГИБДД выясняют причины столкновения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео странного ДТП в Петербурге, где иномарка притормозила перед «зеброй», а затем сбила пешехода.