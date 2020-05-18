Светлана Светличная объяснила, почему ее называют «иконой стиля»

Безупречный внешний вид актрисы Светланы Светличной всегда привлекает внимание публики. Недавно заслуженная артистка отметила 80-летие, но эффектно выглядит для своего возраста. Она носит короткие юбки, туфли на каблуке и обязательно шляпы.

«Я всегда покупаю шубы в пол. Потому что на женщине юбка должна быть короткой, а шуба длинной. Неслучайно же меня называют «иконой стиля», — цитирует Светличную KP.RU.

Три своих шубы и около 40 шляп щедрая актриса в свое время раздарила. Оставила себе одну шубу и десять головных уборов. По ее мнению, шляпы идут всем — надо лишь найти свою или сделать ее самой.

Задатки стилиста Светлана начала проявлять еще в молодости. После съемок принесшего ей славу фильма «Стряпуха» Светличная подружилась с коллегой Инной Чуриковой и создала для нее образ: короткая стрижка и красная мужская рубаха. Остригшая волосы Чурикова одобрила взгляд подруги.

«Мне нравится создавать образы, я это умею почти как Вячеслав Зайцев. У меня был бы больший успех, если бы я работала художником по костюму», — считает Светличная.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения.