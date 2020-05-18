Видео: в Сочи девушка уцелела после падения с мотоцикла на большой скорости

Байкер вылетела из сидения после того, как разогналась до 190 километров в час.

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Фото, видео: YAY\TASS, ВКонтакте @glavnnovosti

Водитель мотоцикла чудом осталась жива и избежала серьезных травм после падения на скорости 190 километров в час. ДТП произошло на одной из трасс в Адлерском районе Сочи. Обстоятельства аварии зафиксировала камера на шлеме девушки.

Байкер решила посоревноваться в скорости с легковым автомобилем. На полном ходу она потеряла управление и вылетела с сидения, попав в так называемую «скользячку». Оставшийся без управления мотоцикл не врезался в проезжающие автомобили. Очевидцы подоспели к лежащей на земле участнице происшествия и по ее просьбе вызвали скорую помощь.

Как уточняет портал Sochi24.tv, у пострадавшей диагностировали ушибы и ожог копчика. Девушка ведет блог в Instagram, где уже высказалась об инциденте. По ее же словам, выжить в такой аварии почти невозможно. Комментирующие видео пользователи соцсетей осудили легкомысленный поступок байкера и отметили, что этот случай должен стать для нее хорошим уроком.

Ранее 5-tv.ru писал, что мотоцикл полностью сгорел на Ленинградском шоссе в Москве. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

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