Видео: в Сочи девушка уцелела после падения с мотоцикла на большой скорости
Байкер вылетела из сидения после того, как разогналась до 190 километров в час.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: YAY\TASS, ВКонтакте @glavnnovosti
Водитель мотоцикла чудом осталась жива и избежала серьезных травм после падения на скорости 190 километров в час. ДТП произошло на одной из трасс в Адлерском районе Сочи. Обстоятельства аварии зафиксировала камера на шлеме девушки.
Байкер решила посоревноваться в скорости с легковым автомобилем. На полном ходу она потеряла управление и вылетела с сидения, попав в так называемую «скользячку». Оставшийся без управления мотоцикл не врезался в проезжающие автомобили. Очевидцы подоспели к лежащей на земле участнице происшествия и по ее просьбе вызвали скорую помощь.
Как уточняет портал Sochi24.tv, у пострадавшей диагностировали ушибы и ожог копчика. Девушка ведет блог в Instagram, где уже высказалась об инциденте. По ее же словам, выжить в такой аварии почти невозможно. Комментирующие видео пользователи соцсетей осудили легкомысленный поступок байкера и отметили, что этот случай должен стать для нее хорошим уроком.
Ранее 5-tv.ru писал, что мотоцикл полностью сгорел на Ленинградском шоссе в Москве. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.
Читайте также
81%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?