Дочь Синди Кроуфорд снялась в нижнем белье и со сломанной рукой

Юная дочь американской супермодели Синди Кроуфорд запечатлела себя в нижнем белье и гипсе. Необычное селфи Кайя Гербер разместила на своей странице в Instagram.

18-летняя красавица, одетая в зеленый комплект, позировала перед зеркалом в особняке на фоне лестницы. Руку с синим гипсом она отвела в сторону для наглядности. К публикации она добавила рентгеновский снимок кисти с переломом.

«Произошел небольшой инцидент. Но я в порядке!» — написала Гербер поклонникам. Пост собрал 450 тысяч «лайков».

Instagram @kaiagerber

Вскоре еще один снимок в гипсе она опубликовала уже на улице. Зафиксированная рука не помешала ей поплескаться в бассейне. Девушка не пытается прикрыть временный дефект, а напротив, всячески его подчеркивает. В комментариях преданные поклонники жалеют ее и желают выздоровления.

«О нет! Скорее поправляйся!»

«Береги себя!»

«Надеюсь, скоро тебе станет лучше»;

«Ангел! Посылаю тебе свою любовь, чтобы она тебя сохранила», — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Синди Кроуфорд сделала топлес-селфи из душа.