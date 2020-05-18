Дмитрий Красилов прославился своим участием в клипе российской панк-поп-группы на песню Uno.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Тема:
Little Big

Полина Гагарина, наблюдая за выступлением артистов на песенном конкурсе Евровидение, перетанцевала знаменитого Пухляша — обаятельно 25-летнего танцора Дмитрия Красилова, прославившегося после участия в клипе группы Little Big на песню Uno. Видео зажигательной пляски певица выложила на своей странице в Instagram.

«Наш непредсказуемый мир! Кто бы подумал, что Евровидение-2020 мы проведем так!» — написала она.

По словам Гагариной, вместе с Дмитрием она болела за российскую группу, несмотря на то что никто в этом году не соревновался.

«Ребята, желаю вам написать еще один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно победить, а мы пока с Димой Красиловым потанцуем», — добавила артистка.

Instagramm @gagara1987

Поклонники Гагариной пришли в восторг от импровизированного номера, хотя многие в комментариях заметили, что сама песня им не нравится.

«Полина, сколько репетировали? Вы даже поворачиваетесь синхронно!»

«Поля, супер! Молодцы!»

«Развеселили!»

«В следующем году ждем с Пухляшом на евро!» — пишут пользователи.

Полина Гагарина представляла Россию на европейском песенном конкурсе «Евровидение» в 2015 году с песней A Million Voices и заняла тогда второе место.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина приняла участие в музыкальном фестивале VKFest 2020 — онлайн-концерт певицы продолжался целый час.

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