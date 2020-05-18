Россия разрабатывает новую программу изучения Венеры
В ближайшие 15 лет планируется отправить на планету несколько автоматических станций.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA, ESA
В России разрабатывают новую программу исследования Венеры, ее основные этапы будут представлены в следующем году. В планах — отправка к планете как минимум трех научных аппаратов. Они будут изучать как поверхность планеты, так и ее атмосферу.
«Есть идея сделать не отдельный проект, а программу, включающую несколько миссий. Я думаю, что об основных чертах в следующем году мы сможем говорить публично», — рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
По его словам, первым к Венере отправится межпланетная космическая станция «Венера-Д», запуск которой намечен ближе к 2030 году. Вторую и третью экспедиции планируется отправить с интервалом в несколько лет.
Как ожидается, партнерами проекта будут американцы. Переговоры запланированы на октябрь 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса пока не ясно, в где и в каком формате это произойдет.
В прошлом веке Советский Союз отправлял на Венеру несколько автоматических станций. Одна из них — «Венера-13» проработала в агрессивной атмосфере планеты, температура на которой достигает 500 градусов Цельсия, два с половиной часа, что тало рекордом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские ученые смогли разгадать некоторые тайны самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера.
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