Экс-депутат Нижегородской гордумы Валерий Гельжинес проходит в деле о продаже аппаратов ИВЛ, выпущенных в 90-е годы, подозреваемым. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат задержанного Владимир Жеребенков.

По его словам, его подзащитный в деле принимал участие посредника, а также кредитора сделки. Однако никакого состава преступления в его действиях защитник не видит.

«В качестве подозреваемого он был допрошен, поскольку он принимал участие в этой сделке. То есть, он познакомил ребят из „ЭКО-Фарм“ с предпринимателями из „Кострома-Медико“, которые продавали эти приборы. И кредитовал их для приобретения этих аппаратов. И прибыль 50 на 50. Это абсолютно легальная бизнес-сделка. И, честно признаюсь, состава преступления в этих действиях нет», — заверил адвокат.

По его словам, сейчас назначена экспертиза, которая определит возможность использования аппаратов ИВЛ. Однако тот факт, что приборы состояли на балансе Росрезерва, по его мнению, уже говорит о том, что оборудование было исправным.

«В любом случае, они находились в Росрезерве на консервации, то есть, проходили определенную проверку. Естественно, Росрезерв, если бы они были непригодны, ну никак бы их не предоставил для реализации», — сказал юрист.

Более того, по его словам, перед установкой в медицинских учреждениях такая техника проходит дополнительные проверки, без которых лечить людей с ее помощью не начнут.

Даже если дело получит ход, оно будет квалифицироваться по другой статье, так как самого факта хищения не было, добавил Жеребенков.

«Возбудили дело по статье „Мошенничество“, но самого хищения по факту в этих действиях нет. Можно вести речь о незаконном использовании неисправного оборудования, но об этом сейчас речи нет. Пока экспертизы не проведены, мы не можем сказать, насколько оно было исправным», — заключил адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оперативники задержали бывшего депутата Нижегородской городской думы Валерия Гельжинеса и его партнера Игоря Бортникова. Мужчины пытались сбыть с рук аппараты ИВЛ, купленные по пять тысяч рублей, за 700 тысяч рублей за экземпляр. Техника была выпущена в 90-е годы.

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