Видео с места жуткого ДТП в Петербурге, где такси насмерть сбило женщину
Инцидент произошел утром 18 мая на перекрестке Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
5-tv.ru публикует кадры с места страшного ДТП в Петербурге, где водитель такси насмерть сбил женщину, идущую с двумя детьми. На видео, снятом очевидцами и опубликованном в социальных сетях, видно как разбитый автомобиль «Яндекс Такси» стоит на тротуаре неподалеку от остановки общественного транспорта.
У машины разбит моторный отсек, задняя часть также имеет механические повреждения. На месте работают оперативные службы — автоинспекторы, врачи скорой помощи и спасатели МЧС.
На данный момент известно, что водитель такси выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой машиной. После удара автомобиль выбросило на тротуар, на котором находилась погибшая женщина и ее дети. Информации о состоянии детей пока не поступало.
В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео наезда такси на женщину с двумя детьми в Петербурге.
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