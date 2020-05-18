Видео с места жуткого ДТП в Петербурге, где такси насмерть сбило женщину

5-tv.ru публикует кадры с места страшного ДТП в Петербурге, где водитель такси насмерть сбил женщину, идущую с двумя детьми. На видео, снятом очевидцами и опубликованном в социальных сетях, видно как разбитый автомобиль «Яндекс Такси» стоит на тротуаре неподалеку от остановки общественного транспорта.

У машины разбит моторный отсек, задняя часть также имеет механические повреждения. На месте работают оперативные службы — автоинспекторы, врачи скорой помощи и спасатели МЧС.

На данный момент известно, что водитель такси выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой машиной. После удара автомобиль выбросило на тротуар, на котором находилась погибшая женщина и ее дети. Информации о состоянии детей пока не поступало.

В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео наезда такси на женщину с двумя детьми в Петербурге.