«Рыдаюююю!» — Тимур Родригез довел фанатов до истерики
Артист с новым имиджем перевоплотился в различных героев и персонажей, чем насмешил подписчиков в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @trodriguezzz
Тимур Родригез посмешил подписчиков забавным видео в Instagram. Еще совсем недавно бородатый артист вдруг решил избавиться от растительности на лице. Однако не полностью. Тимур сбрил лишь бороду, но оставил усы.
«Господа, я сам в шоке. Это не специально. Просто насадка у триммера провалилась внутрь, в результате съела пол бороды. Пришлось снимать всю», — объяснил артист на видео.
В итоге внешность Тимура Родригеза стала очень подходящей для пародий на различных героев кино и интересных персонажей.
Именно это артист и продемонстрировал в Instagram. Со своими забавными усиками артист предстал перед подписчиками в различных известных образах: американского шерифа, персонажа Фредди из сериала «Острые козырьки», бразильского амиго, героя «Великолепного века», даже сантехника из порнофильма и Лукашенко.
«Доигрался во всех смыслах этого слова!» — подписал пост Родригез.
Фанатов посмешило видео-пародия. Они отметили талант артиста и поблагодарили за доставленное удовольствие от просмотра.
«Редко такие клевые видео скидывают! Первоклассное перевоплощение и актер на высоте!»;
«Это лучшее видео за последний месяц»;
«Рыдаююю! Убил!»;
«Ахаха, умора просто!!! Тимур, Вы сделали мой день!» — прокомментировали подписчики.
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