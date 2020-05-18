Певица Zivert удивляет зрителей ярким выступлением на VK Fest

Известная российская поп-исполнительница Юлия Зиверт, выступающая под ником Zievert, зажигает на VK Fest. Артистка представляет свои самые знаменитые хиты, которым подпевают зрители, следящие за концертом в режиме онлайн. Бесплатная трансляция мероприятия доступна для всех пользователей ВКонтакте.

Свои первые треки поп-дива выпускала еще в 2017 году, однако огромная популярность к ней пришла лишь в 2018 — после выхода сингла Life. Кроме него, в число самых прослушиваемых композиций певицы сейчас входят «Паруса», Credо, «ЯТЛ», «Зеленые волны» и другие. За свое творчество артистка была удостоена премий Муз-ТВ, RU.TV, Российской национальной музыкальной премии «Виктория» и награды «Новое радио Awards».

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Помимо Zievert, 18 мая для зрителей выступят Тима Белорусских, группа «Хлеб», Студия ТНТ, Джаро и Ханза, JONY, Лауд и другие.

VK Fest проходит в режиме онлайн с 15 по 21 мая 2020 года. Согласно афише, опубликованной в официальной группе ВКонтакте, всего в мероприятии примут участие около 70 популярных исполнителей, которые порадуют зрителей своими известными хитами. Также к трансляциям подключаются известные блогеры и стенд-ап комики.

Как отмечают организаторы, артисты и другие гости фестиваля будут присоединяться к трансляции из разных городов — Тбилиси, Минска, Киева, Риги, а так же Москвы и Санкт-Петербурга — основных съемочных локаций VK Fest.