Специалисты разглядели секретный автомобиль на видео «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ», похоже, готовит сюрприз поклонникам автомобилей марки Lada. Специалисты разглядели спрятанную под чехлом неизвестную модель на опубликованном компанией видео, в котором рассказывается о проведении тольяттинским заводом собственных краш-тестов. От остальных машина отличается более внушительными габаритами.

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Как полагает «Российская газета», секретным автомобилем может оказаться семиместный минивэн Lada Van. Не исключено однако, что под чехлом скрывается городской кроссовер типа XCode или кроссовер повышенной проходимости Lada Niva New Generation. А может это и вовсе кроссовером С-класса, ведь ходят слухи, что АвтоВАЗ, хоть и в далекой перспективе, но собирается войти в новый для себя сегмент «С». По информации издания, компания разрабатывает модели с условными названиями и «C-Cross» и «C-Sedan».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне падения продаж автомобилей в России из-за пандемии коронавируса «АвтоВАЗ» в апреле поднял цены почти на все модели LADA в среднем на 5-18 тысяч рублей.