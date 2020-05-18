Мужчина открыл стрельбу и автомата из окна жилого дома на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Малышева, Очевидец случившегося рассказал о произошедшем в интервью 5-tv.ru.

«Выстрелы слышал в квартире в квартире соседней. Мы живем во втором подъезде, стреляли, видимо, в первом. Началось где-то в половину шестого. <…> Очередями стрелял, потом прекратил. В течение получаса несколько раз стрелял», — сообщил свидетель событий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоумышленник, предположительно, стрелял из охолощенного оружия очередями. Информация о пострадавших не поступала. В обстоятельствах ЧП разбирается полиция.

В настоящее время с ним переговоры ведет СОБР.