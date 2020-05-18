Продолжалось полчаса: Очевидец рассказал о стрельбе в жилом доме в Москве
Неизвестный мужчина, по предварительным данным, открыл огонь из окна жилого дома на улице Малышева.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Мужчина открыл стрельбу и автомата из окна жилого дома на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Малышева, Очевидец случившегося рассказал о произошедшем в интервью 5-tv.ru.
«Выстрелы слышал в квартире в квартире соседней. Мы живем во втором подъезде, стреляли, видимо, в первом. Началось где-то в половину шестого. <…> Очередями стрелял, потом прекратил. В течение получаса несколько раз стрелял», — сообщил свидетель событий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоумышленник, предположительно, стрелял из охолощенного оружия очередями. Информация о пострадавших не поступала. В обстоятельствах ЧП разбирается полиция.
В настоящее время с ним переговоры ведет СОБР.
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