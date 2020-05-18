Видео с места стрельбы на юго-востоке Москвы

В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео с места стрельбы в Москве. Как видно на кадрах, на месте происшествия сейчас дежурит полиция.

По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь из окна жилого дома на улице Малышева. Очевидцы сообщают, что мужчина начал стрелять очередями около шести вечера. В настоящий момент о раненых не сообщается.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. С открывшим стрельбу мужчиной ведет переговоры СОБР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что злоумышленник, предположительно, стрелял из охолощенного оружия очередями. Ведется расследование.