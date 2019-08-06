«Мы сделали это»: Хайди Клум показала первое фото со свадьбы с Каулитцем

, 12:25 Фото 37

Дату бракосочетания звездная пара не раскрывала. Судя по догадкам западных таблоидов, оно могло состояться как в начале года, так и совсем недавно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @heidiklum

Супермодель Хайди Клум, которая некоторое время назад вышла замуж за лидера рок-группы Tokio Hotel Тома Каулитца, опубликовала в Instagram первый снимок с тайной свадьбы. На кадре нынешние супруги целуются в специально обустроенной по случаю торжества фотозоне.

Instagram @heidiklum

Хоть и для 46-летней модели это уже третий по счету брак, она все равно предпочла полный образ невесты с платьем в пол и длинной фатой. Музыкант, в свою очередь, выбрал белоснежный костюм. Информация о дате и месте бракосочетания до сих пор разнится. Пара решила сделать ее максимально закрытой для СМИ и общественности.

«Русская Кардашьян» продемонстрировала пышные ягодицы — фото

По некоторым данным, они могли пожениться еще в начале года. Недавно в сети появились кадры со свадебной вечеринки молодоженов, устроенной на легендарной яхте Christina O, гостями которой в разное время были Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро и не только. Предположительно, на торжество были приглашены около 100 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хайди Клум очень переживает из-за большой разницы в возрасте с 29-летним Томом Каулитцем. Возможно, именно это толкнуло ее на новые эксперименты со внешностью.

Читайте также

+13° Днём +19°
Ночью +10°
65.05
0.41 72.37
0.66
Гороскоп на 6 августа: Девы, хватит лить слезы

Последние новости

12:39
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России — видео
12:25
«Мы сделали это»: Хайди Клум показала первое фото со свадьбы с Каулитцем
12:09
В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском
11:56
Какие привычки времен СССР вредны для здоровья?
11:49
Горящие склады боеприпасов в Ачинске показали с воздуха — видео
11:39
Названы победители олимпиады «Я — профессионал» — видео

Сейчас читают

Кто та 24-летняя «разлучница», которая влюбила в себя Александра Петрова
«Угонщица»: Водонаева предрекла новой подруге Петрова Милославской участь Леди Гаги
«Как жарко!» Алеся Кафельникова в топике на голое тело исполнила эротичный танец

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги