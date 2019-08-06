«Мы сделали это»: Хайди Клум показала первое фото со свадьбы с Каулитцем

Супермодель Хайди Клум, которая некоторое время назад вышла замуж за лидера рок-группы Tokio Hotel Тома Каулитца, опубликовала в Instagram первый снимок с тайной свадьбы. На кадре нынешние супруги целуются в специально обустроенной по случаю торжества фотозоне.

Хоть и для 46-летней модели это уже третий по счету брак, она все равно предпочла полный образ невесты с платьем в пол и длинной фатой. Музыкант, в свою очередь, выбрал белоснежный костюм. Информация о дате и месте бракосочетания до сих пор разнится. Пара решила сделать ее максимально закрытой для СМИ и общественности.

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По некоторым данным, они могли пожениться еще в начале года. Недавно в сети появились кадры со свадебной вечеринки молодоженов, устроенной на легендарной яхте Christina O, гостями которой в разное время были Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро и не только. Предположительно, на торжество были приглашены около 100 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хайди Клум очень переживает из-за большой разницы в возрасте с 29-летним Томом Каулитцем. Возможно, именно это толкнуло ее на новые эксперименты со внешностью.