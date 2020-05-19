«Я всегда буду любить ее»: Муж Меган Фокс подтвердил новость об их разрыве

Расставание Меган Фокс и Брайана Остина Грина после десяти лет брака окончательно подтвердилось. Супруг голливудской звезды рассказал, что они приняли решение о разрыве в новом эпизоде своего подкаста. Об этом пишет американский портал AOL.

По словам актера, сложности в их отношениях начались в конце прошлого года. Тогда Фокс уехала на съемки очередного фильма. Там же она познакомилась с рэпером Колсоном Бэйкером, известным как Machine Gun Kelly или MGK. Сегодня молодого человека называют ее новым возлюбленным. По возвращении Меган предложила мужу развестись. Она сказала Брайану, что за границей на время почувствовала себя собой и захотела обновить свою жизнь. Грина расстроило такое заявление возлюбленной, но он согласился с ее решением и отпустил. Однако точка в их отношениях до сих пор не поставлена.

«У нас были удивительные отношения, я всегда буду любить ее и знаю, что она всегда будет любить меня. Кто знает, может быть, это конец нашей истории. Однако впереди еще целая жизнь. Сейчас наши пути разошлись в разные стороны. Все может вернуться на круги своя, а может и не вернуться. Мы этого не знаем», — заявил Грин.

Актер заранее предостерег СМИ от неверных трактовок ситуации. Он не желает обвинять в произошедшем ни Меган, ни ее нового спутника Бэйкера.

«Я никогда лично с ним не встречался, но мы с Меган говорили о нем. Сейчас они дружат. Судя по тому, что сказала Меган, он действительно искренний и хороший парень. Я доверяю ее мнению. Не хочу, чтобы люди думали, что они с Меган злодеи, а я жертва, потому что все совсем не так», — добавил супруг звезды.

Фокс и Грин начали встречаться в 2004 году, а через шесть лет поженились. Сегодня ему 46, а ей 33. С недавнего времени они двут врозь. Он — в Малибу, Калифорния, а она с детьми в другом городе штата — Калабасасе. У супругов растут трое сыновей: семилетний Ноа, шестилетний Бодхи и трехлетний Джорни. В 2015 году СМИ писали, что звездная пара находится на грани разрыва. Но вскоре после того, как Меган забеременела третьим ребенком, возлюбленные помирились.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Фокс заметили с новым возлюбленным.