Водитель устроил стрельбу на контрольном посту выезда из Тульской области

Водитель легкового автомобиля устроил стрельбу на контрольном посту выезда из Тульской области. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону.

По данным ведомства, мужчина планировал объехать пробку на трассе М-2, выехав на обочину. Однако другому автомобилисту, находившемуся за рулем грузовика, подобный маневр не понравился, и он перегородил легковушке путь.

В результате между водителями возник конфликт. Один из них открыл стрельбу из светошумового пистолета. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, никто не пострадал.

Стрелком оказался ранее судимый 57-летний житель Тулы. Нарушителя задержали правоохранители. В его машине были обнаружены нож, пневматический пистолет, а также аэрозольный пистолет типа «Пионер».

Ранее 5-tv.ru писал, что СОБР задержал мужчину, открывшего стрельбу на юго-востоке Москвы.