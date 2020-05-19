Водитель устроил стрельбу на контрольном посту выезда из Тульской области
Злоумышленник открыл огонь после того, как ему не дали объехать пробку по обочине.
Фото: www.globallookpress.com
Водитель легкового автомобиля устроил стрельбу на контрольном посту выезда из Тульской области. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону.
По данным ведомства, мужчина планировал объехать пробку на трассе М-2, выехав на обочину. Однако другому автомобилисту, находившемуся за рулем грузовика, подобный маневр не понравился, и он перегородил легковушке путь.
В результате между водителями возник конфликт. Один из них открыл стрельбу из светошумового пистолета. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, никто не пострадал.
Стрелком оказался ранее судимый 57-летний житель Тулы. Нарушителя задержали правоохранители. В его машине были обнаружены нож, пневматический пистолет, а также аэрозольный пистолет типа «Пионер».
Ранее 5-tv.ru писал, что СОБР задержал мужчину, открывшего стрельбу на юго-востоке Москвы.
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