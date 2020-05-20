Как прошла бурная молодость популярного актера, и чем он живет сейчас.

«Мне повезло, я вышел»: Павел Деревянко о наркотиках и беспорядочных связях

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Молодость успешного актера Павла Деревянко выдалась не менее насыщенной и интересной, чем его жизнь на экране. Звезда не скрывает, что прежде был весьма любвеобилен. Так, в интервью Юрию Дудю он рассказал, что зачал старшую дочь с возлюбленной Дарьей уже на первом свидании. До этого они около трех лет поддерживали дружеское общение.

Однажды вечером Дарья заехала к Павлу в гости, и у них закрутился роман. После этого оказалось, что девушка беременна. Возлюбленные решили оставить ребенка, но условились, что их отношения будут свободными. Каждый встречался с тем, с кем хотел. Со временем у пары появилась вторая дочь, а их взаимная симпатия переросла в сильное чувство.

Деревянко не скрывает и другое пристрастие молодости. Актер рассказал, что употреблял наркотики, но никогда этим не гордился.

«Кто-то из этих трипов так и не выходит. Мне повезло, я вышел. Сейчас не употребляю», — добавил Павел.

В ту пору Деревянко закатывал светские вечеринки, куда собирал столичную богему. На одну из них актер потратил 20 тысяч долларов, но никогда о том не жалел. Актер до сих пор уверен, что деньги нужно тратить с размахом, чтобы они возвращались.

Однако шумные тусовки и свободная любовь, как и наркотики, остались в прошлом. Сегодня удовольствие 43-летнему Павлу приносит союз с Дарьей и совместное воспитание детей. Они проводят вместе много времени. Хотя и проживают отдельно: он — в московской квартире, она — на даче в пригороде.

«Я могу точно сказать, что смысл жизни в любви. Это чувство питает человека, делает его лучше, стимулирует к действиям», — подытожил герой интервью.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Деревянко вошел в число пяти пар российских актеров, внешне очень похожих между собой.

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