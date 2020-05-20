В Саратовской службе спасения рассказали подробности ЧП в Энгельсе

Жильцам дома, в котором обрушилась лестница, предоставят жилье из маневренного фонда.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин в интервью 5-tv.ru рассказал подробности ЧП в одном из жилых домов в городе Энгельс, где обрушилась лестница.

По его словам, полностью разрушены марши с третьего по первый этажи. В результате инцидента пострадала женщина, которая случайно оказалась в подъезде.

«Произошло обрушение лестничных маршей с третьего по первый этаж. Фактически остался один лестничный марш, находящийся на последнем этаже. В результате обрушения пострадала женщина, которая, то ли входила, то ли выходила из подъезда, и ее зацепило по касательной. Прибывшими подразделениями областной службы спасения она была эвакуирована и передана бригаде скорой помощи», — сказал Юрий Юрин.

Руководитель облспаса добавил, что из четырехэтажного кирпичного жилого дома, который был признан аварийным еще в 2018 году, были эвакуированы 23 человека. По словам Юрия Юрина, местная администрация предоставит жителям ветхого строения квартиры из маневренного фонда.

На месте ЧП в Энгельсе продолжают работать спасатели и сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняют следователи. Дальнейшую судьбу жилого дома определит экспертиза.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивное видео с места обрушения лестничного пролета в Энгельсе.

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