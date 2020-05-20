В Саратовской службе спасения рассказали подробности ЧП в Энгельсе
Жильцам дома, в котором обрушилась лестница, предоставят жилье из маневренного фонда.
Закрыть
Смотрите также:
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин в интервью 5-tv.ru рассказал подробности ЧП в одном из жилых домов в городе Энгельс, где обрушилась лестница.
По его словам, полностью разрушены марши с третьего по первый этажи. В результате инцидента пострадала женщина, которая случайно оказалась в подъезде.
«Произошло обрушение лестничных маршей с третьего по первый этаж. Фактически остался один лестничный марш, находящийся на последнем этаже. В результате обрушения пострадала женщина, которая, то ли входила, то ли выходила из подъезда, и ее зацепило по касательной. Прибывшими подразделениями областной службы спасения она была эвакуирована и передана бригаде скорой помощи», — сказал Юрий Юрин.
Руководитель облспаса добавил, что из четырехэтажного кирпичного жилого дома, который был признан аварийным еще в 2018 году, были эвакуированы 23 человека. По словам Юрия Юрина, местная администрация предоставит жителям ветхого строения квартиры из маневренного фонда.
На месте ЧП в Энгельсе продолжают работать спасатели и сотрудники МЧС. Причины произошедшего выясняют следователи. Дальнейшую судьбу жилого дома определит экспертиза.
Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивное видео с места обрушения лестничного пролета в Энгельсе.
Читайте также
76%
-0.59 79.17
0.23
Нашли ошибку?