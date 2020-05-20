Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить детей с новыми подружками

Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались более четырех лет назад. Однако их бракоразводный процесс сильно затянулся, и официальное заявление о расторжении брака бывшие супруги получили лишь год назад. Но до сих пор между Питтом и Джоли остались нерешенные вопросы: сейчас они улаживают финансовые моменты, а также спорят по поводу опеки над детьми. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Недавно Анджелина поставила ультиматум Брэду: актриса запретила своему бывшему супругу знакомить их детей с его новыми подружками. Иначе она не позволит видеться актеру со своим потомством.

Поводом для этого, по словам инсайдера, стало то, что Брэд Питт без ведома Анджелины Джоли представил их старшей дочери Шайло свою новую возлюбленную — Алию Шокат, которая частенько приезжает в гости к актеру. И причем, девочке новая избранница папы пришлась по душе.

Это разозлило Анджелину Джоли, она позвонила своему бывшему супругу и попросила его не знакомить своих новых девушек с их детьми. Это касается и экс-жены Брэда — Дженифер Энистон, с которой актер расстался 15 лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт и Анджелина Джоли решили отдать своих детей в обычную школу.