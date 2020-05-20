Накануне трансляция музыкального фестиваля собрала больше 45 миллионов просмотров.

Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Российский музыкант, хип-хоп исполнитель Noize MC выступает на шестом дне VK Fest 2020. Бесплатная трансляция мероприятия доступна для всех пользователей ВКонтакте.

Noize MC автор таких хитов, как «Вселенная бесконечна», «Выдыхай», «Все, как у людей», «Мое море», «Устрой дестрой» и множества других зажигает сегодня для зрителей, которые наблюдают за его выступлением в онлайн-режиме.

Макс Барских супер-популярный украинский певец, композитор и автор песен также выступает сегодня на VK Fest 2020. Обладатель премий «Муз-ТВ», «Золотого граммофона», GQ и других радует поклонников своими треками.

Ну, и, конечно, главным событием сегодняшнего дня стал любимый всеми Дима Билан. Певец исполняет свои лучшие хиты, а фанаты подпевают ему, наблюдая трансляцию концерта.

Сегодня на онлайн-сцену также вышли: дуэт VADA, VERBEE, IROH & Flipper Floyd, Жак Энтони, ЛУНА, MGZAVREBI и Порнофильмы.

Ведущий шоу поболтал с Яной Чуриковой, Александром Реввой, Иреной Понарошку, Артемием Лебедевым и Павлом Волей.

19 мая трансляция собрала больше 45 миллионов просмотров. Зрители поставили почти 250 тысяч отметок «мне нравится» и написали столько же эмоциональных комментариев.

VK Fest проходит в режиме онлайн с 15 по 21 мая 2020 года. Согласно афише, опубликованной в официальной группе ВКонтакте, всего в мероприятии примут участие около 70 популярных исполнителей, которые порадуют зрителей своими известными хитами.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский «Холостяк» ROZHDEN выступает на VK Fest.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
72.34
-0.05 79.18
0.01
У каждого свой фетиш: Чем одержим в отношениях каждый из знаков зодиака?

Последние новости

21:33
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 мая
21:22
Паводки и сильный ветер привели в прорыву двух плотин в американском штате Мичиган
21:10
Питомцы петербургского дельфинария могут остаться без еды
21:04
Житель Петербурга решил «продать» сына на Avito под видом «домашнего животного»
20:59
Ученые назвали самый эффективный способ избежать ранней смерти
20:43
«Больные не расположены к созерцанию молодого тела» — Онищенко о тульской медсестре в бикини

Сейчас читают

Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок