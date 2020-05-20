Российский музыкант, хип-хоп исполнитель Noize MC выступает на шестом дне VK Fest 2020. Бесплатная трансляция мероприятия доступна для всех пользователей ВКонтакте.

Noize MC автор таких хитов, как «Вселенная бесконечна», «Выдыхай», «Все, как у людей», «Мое море», «Устрой дестрой» и множества других зажигает сегодня для зрителей, которые наблюдают за его выступлением в онлайн-режиме.

Макс Барских супер-популярный украинский певец, композитор и автор песен также выступает сегодня на VK Fest 2020. Обладатель премий «Муз-ТВ», «Золотого граммофона», GQ и других радует поклонников своими треками.

Ну, и, конечно, главным событием сегодняшнего дня стал любимый всеми Дима Билан. Певец исполняет свои лучшие хиты, а фанаты подпевают ему, наблюдая трансляцию концерта.

Сегодня на онлайн-сцену также вышли: дуэт VADA, VERBEE, IROH & Flipper Floyd, Жак Энтони, ЛУНА, MGZAVREBI и Порнофильмы.

Ведущий шоу поболтал с Яной Чуриковой, Александром Реввой, Иреной Понарошку, Артемием Лебедевым и Павлом Волей.

19 мая трансляция собрала больше 45 миллионов просмотров. Зрители поставили почти 250 тысяч отметок «мне нравится» и написали столько же эмоциональных комментариев.

VK Fest проходит в режиме онлайн с 15 по 21 мая 2020 года. Согласно афише, опубликованной в официальной группе ВКонтакте, всего в мероприятии примут участие около 70 популярных исполнителей, которые порадуют зрителей своими известными хитами.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский «Холостяк» ROZHDEN выступает на VK Fest.