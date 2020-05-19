Украинский «Холостяк» ROZHDEN зажигает на VK Fest

Артист представляет свои хиты, которым подпевают зрители, следящие за концертом в режиме онлайн.

Фото, видео: Instagram @rozhdenanusi

Украинский певец, саунд-продюсер, автор и композитор песен Рожден Ануси (ROZHDEN) выступает на пятом дне VK Fest. Артист представляет свои самые знаменитые хиты, которым подпевают зрители, следящие за концертом в режиме онлайн. Бесплатная трансляция мероприятия доступна для всех пользователей ВКонтакте.

Талантливый музыкант приобрел широкую известность после съемок в реалити-шоу «Холостяк». В феврале 2017 года исполнитель планировал участвовать в «Евровидении» с композицией «Saturn», однако вместо него на музыкальный фестиваль отправилась рок-группа.

Помимо ROZHDEN сегодня в музыкальном фестивале участвуют: Диана Арбенина, БИ-2, пародист NECHAEV, группа RSAC, студия ТНТ «Реальные пацаны», певица Асия и российский хип-хоп исполнитель OG Buda.

VK Fest проходит в режиме онлайн с 15 по 21 мая 2020 года. Согласно афише, опубликованной в официальной группе ВКонтакте, всего в мероприятии примут участие около 70 популярных исполнителей, которые порадуют зрителей своими известными хитами. Также к трансляциям подключаются известные блогеры и стенд-ап комики.

Как отмечают организаторы, артисты и другие гости фестиваля будут присоединяться к трансляции из разных городов — Тбилиси, Минска, Киева, Риги, а так же Москвы и Санкт-Петербурга — основных съемочных локаций VK Fest.

Ранее 5-tv.ru писал, что в первый день трансляцию VK Fest 2020 посмотрели 13 миллионов уникальных зрителей из 188 стран. Всего эфир собрал более 30 миллионов просмотров, 597 тысяч комментариев и 450 тысяч отметок «нравится».

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